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▲林俊傑宣布最新世界巡迴演唱會地點包含台北，讓許多粉絲相當期待。（圖／林俊傑微博）

▲林俊傑宣布《JJ 林俊傑 JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會》即將啟程，讓許多粉絲紛紛敲碗，期望台北場能實名制。（圖／林俊傑臉書）

▲林俊傑公布新巡迴演唱會地點，其中包含新加坡、紐約、首爾、台北等15個地區。（圖／林俊傑臉書）

隨著天王周杰倫、天后張惠妹陸續宣布在台北大巨蛋開唱後，昨（7）日金曲歌王林俊傑在臉書無預警宣布新巡演，公開的15個巡迴地區也包含台北，讓不少粉絲期待林俊傑能在大巨蛋舉辦演唱會。對此，林俊傑經紀公司回應，「具體的時間、地點，之後會再公告」。林俊傑7日晚間突然在臉書宣布《JJ 林俊傑 JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會》即將啟程，預計巡迴演出的地區包含新加坡、洛杉磯、多倫多、舊金山、紐約、波士頓、倫敦、巴黎、雪梨、墨爾本、吉隆坡、首爾、台北、香港、北京。文末也還貼心提醒開票資訊將於官方平台陸續公佈，非官方公告的資訊切勿輕信，還提醒粉絲要密切留意官宣資訊！先前林俊傑就曾隱約透露，對於可以容納5萬粉絲的台北大巨蛋很感興趣，在宣布巡迴地點後不少歌迷都敲碗，期待演唱會能在台北大巨蛋舉辦，紛紛留言表示，「台北會是大巨蛋嗎！希望懷秋一起來」、「很期待，激動到無法形容」、「台北場，可以實名制嗎」。至於林俊傑20週年世界巡迴演唱會台北場會選在哪裡舉行，經紀公司表示，「具體的時間、地點，之後會再公告，謝謝」，請粉絲持續關注官方平台。