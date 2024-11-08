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紐約洋基隊明星外野手Juan Soto被認為是今年休賽期自由球員市場上最大咖的球星，據報導已有7支以上的對他展開追求，合約總價甚至上看7億美元。對於Soto驚人的身價，《紐約郵報》也專文分析這位26歲天才球星的價值，直言他的預估合約價碼，不僅是體現在其恐怖的打擊成績上，更是因為他還十分年輕。Soto本季為洋基隊出賽157場比賽，打擊率2成88、敲出41支全壘打和109分打點。整體攻擊指數（OPS）達到0.989。進入到季後賽，他14場比賽、共計49個打數擊出16支安打，包含4發全壘打，打擊率維持在高水準的3成27、上壘率4成69、長打率6成33，屬於進入到大賽反而能越打越好的選手。目前紐約洋基、紐約大都會、舊金山巨人、波士頓紅襪、多倫多藍鳥、道奇等隊都已傳出有意願追求Soto。《紐約郵報》指出：「如此有才華、又年輕的外野手進入自由市場並不常見，未來要再看到，可能要等一些時間。」過去也大聯盟出現過很多年少成名的強打球員，比如Mike Trout、Albert Pujols、Ken Griffey Jr.和Andruw Jones，但他們都在成為自由球員之前與球隊續約了。今年世界大賽後，洋基「怪力男」Giancarlo Stanton在被問道關於Soto的合約問題時，也笑著回答：「我不知道，因為我從來沒有成為自由球員過。』目前MLB之中，年輕球星們早早被球隊續約綁定，像是：響尾蛇隊的Corbin Carroll、釀酒人隊的Jackson Chourio、水手隊的Julio Rodrigues 和皇家隊的Bobby Witt Jr.等人都已經與他們所屬的球隊簽下了長期合約。昔日的強打少年們，Ronald Acuna Jr.和亞特蘭大勇士隊的合約要到他30歲才走完，而Yordan Alvarez和休士頓太空人隊的合約結束時，他已經31歲了。Soto和這些人相比，打擊表現有過之而無不及，這就是為什麼他這麼受矚目。《紐約郵報》表示，Soto的下一份合約可能會遠遠超過5億美元的價碼，甚至可能上看7億美元，這也是當初大谷翔平合約的總價。「像Soto這樣如此特別、成績如此出色，而且年少成名的球員不多見。但他這種情況在未來的一段時間內，可能不會再出現了。」