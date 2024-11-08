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即便選前民調多是五五波，但川普仍然從容地擊敗賀錦麗再次入主白宮，在競選過程中，川普一如所料，不斷地透過驚爆言論搶攻媒體版面、主導議題設定，更在網路上聲量滿滿，甚至連台灣議題都成為這次「川氏狂人語錄」的內容 ; 除了他說「台灣搶走美國晶片生意」外，更語出驚人地點出了台灣甚至得繳「保護費」的論述，究竟川普在盤算什麼？這些有關台灣的論述到底是「選舉語言」及選戰策略操作？還是川普已有整體戰略佈局與計畫？抑或是虛虛實實、相互為用的整合戰術？台灣究竟應如何應對，或許已成為賴政府的嚴肅課題。首先，川普這幾句話當然有可能是選舉策略操作及選舉語言，畢竟川普的個性特質本就是會透過驚爆、甚至爭議言論進行媒體議題設定進而拉高網路聲量，這也是他頻頻能聚焦媒體及社群版面拉高聲量的主因，而賀錦麗在此方面確實相形見絀 ; 但川普特別點出晶片與保護費，也未必全屬選舉造勢或搶話題的邏輯，應該他心裡面確實也這樣想，畢竟美中晶片戰爭打得火熱，拜登政府都頻頻限制高階製程的晶片及相關設備輸出給中國，川普當然更不會讓拜登專美於前，而這「我口說我心」的直言操作，當然更能反映川普在勝選後，除了對中封鎖高階晶片製程相關設備外，對我方的「護國神山」台積電，川普勢必會有更進一步的政治操作，以擴大美中晶片博弈中美國的勝率並進一步滿足美國國家利益，「讓美國再次強大」。而「保護費」的邏輯也是一樣，川普當然是心中認知應該這樣做，不然美國為何要保護台灣？畢竟川普上一任時，針對駐韓美軍的分攤費用，就要求韓國出資50億美元，遠高於南韓在上一份協議中同意的10億美元，川普在十月中受訪時也提到，當時他先讓韓國支付20億美元，第二年再提高至50億美元時，韓國表示為難，但他向韓國表達「你們需要付出代價」 ; 以南韓的例子來看，更能發現川普是個務實主義者，而且他確實也會朝其心之所向步步落實，特別在兩岸關係緊張拉高的當下，川普更能借題發揮，凸顯其論述的合理與正當性，不僅操弄兩岸的權力平衡，更藉兩岸的潛在衝突及矛盾謀取商機，或都在他的盤算中。其次，在大選過程中的吸睛論述，除了有競選操作的脈絡及「我口說我心」的實際意圖外，到川普上任後，不僅會成為實質議題，更可能成為和台灣談判中的「拉高開價」策略。因為川普深知，台灣除了依賴美國之外，根本沒有選項，畢竟兩岸關係太差，不可能像馬英九擔任總統時期般的在美、中兩強間游刃有餘，現只能在川普設定的框架中和美國進行交易 ; 亦即美方就能藉以掐住賴政府的咽喉、打到「七寸」，川普完全全掌握了主控性，更能在談判中不斷進行策略轉換，來擴大其利益。講得更實際些，如果台灣不希望美國收保護費，那川普勢必就會問台灣說要拿什麼資源來交換？這時他便可能把台積電的議題與保護費一起掛勾來討論，來進一步擴大戰場，而台灣只能在川普所設定的戰場中照其所建立的遊戲規則與其互動，陷入被動的不利情況。若是川普吃了秤砣鐵了心，就是要你台灣繳保護費，而針對保護費的談判，台灣籌碼更少，根本沒有說「不」的權利，只能從談判策略上來爭取「少輸為贏」。以談判的「議題切割」鐵律來說，我方或可以將「保護費」議題切成幾塊，來進行籌碼交換，擴大戰術運用的空間，盡量能夠保住一定程度的利益，即便主場仍在美國掌控中 ; 比如何時要開始交保護費？保護費是否不全是以金錢為內容，擴大軍事採購、訓練費、增加國防預算編列等內容，是否也都可以算？要繳多少錢？繳交數額或比例是否不要一次到位，而採可漸次逐年遞增達標？美國又會提供哪些支援或安全的保證？或美方提供援助與安全保證達標，我方才逐次遞增比例與金額？畢竟台灣沒有選項，將所有的雞蛋都放在「美國的籃子中」，當然只能在川普設定的遊戲規則裡面來爭取起碼的利益，很難跳脫美國設定的結構與框架，除非賴政府願意從兩岸關係著手，來開闢另外的選項，藉以平衡美國的權力 ; 但現今兩岸關係跌落谷底，雙方互不信任，甚至潛在衝突都有拉高的可能，要累積善意只怕不易，特別是總統賴清德將「抗中」作為連任戰略的當下，又怎可能放緩既定步驟？但問題是，川普上台在即，甚至對台磨刀霍霍，賴政府就算無法在兩岸關係上尋求突破，獲取選項來制衡，好歹也得找出其他能有效因應川普攻堅的回應策略，在台灣與美國利益間取得平衡，要不然護國神山台積電讓川普予取予求，保護費的事更搞到喪權辱國的話，賴清德的連任或許也只能謝謝再聯絡了。●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com