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波音出產的飛機近幾年來頻頻發生意外，引發旅客質疑安全性。印尼仙谷國際機場（Sentani Airport）日前傳出火災事故，特里加納航空（Trigana Air）一架波音737-500客機的引擎，在即將起飛前突然噴火，讓機上乘客嚇得驚慌逃竄，甚至自行打開機艙門「跳機逃生」，造成總計4人受傷。綜合外國媒體報導，此次飛機意外發生於本月5日，特里加納航空（Trigana Air）一架載有121人的航班，準備從印尼仙谷國際機場飛往瓦梅納（Wamena），然而該航班即將起飛之際，一名乘客發現客機引擎突然噴出陣陣橘紅火焰，於是他一邊尖叫提醒其他乘客趕緊逃命，一邊恐慌地打開機艙門的緊急出口，他的舉動引發乘客緊張和局勢混亂。大批乘客紛紛湧向緊急出口，有部分人甚至直接跳機逃生。據現場畫面顯示，數十名驚恐的乘客透過逃生梯逃生後，站在停機坪上聚集等待救援；至於自行開門的乘客，則是站在機翼上苦等，有4名乘客在匆忙下機逃生的過程中意外受傷。機場安全主管瓦吉迪（Iptu Wajedi）表示，飛機的廢氣有時會引發火焰，此次意外造成乘客非常不安。該航班在經歷飛機起火、乘客發現引擎異常並自行開啟緊急出口後，已被取消飛行，還導致另外2架航班延誤起飛。波音飛機今年出現眾多飛安問題，韓國真航空（Jin Air）一架從仁川出發前往越南峴港的班機，因發現機體出現異常，在深夜緊急迫降於台灣桃園國際機場，而此架飛機也是波音737；日本航空（JAL）波音737-800客機起飛不久發現「尾翼異常」；新加坡航空（Singapore Airlines）波音777-300ER客機上個月也發生意外，駕駛艙在飛行途中擋風玻璃破裂。