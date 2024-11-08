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勇士昨日作客擊敗衛冕軍塞爾提克，笑納5連勝，不過上半場當家球星Stephen Curry一次失誤導致失分，讓教頭Steve Kerr直接對Curry大聲指責，而面對這一吼，Curry並未沮喪或自責，反映出勇士積極向上的更衣室文化，賽後Curry也直呼他沒有那麼「玻璃心」。上半場勇士以38：34取得些微領先時，Curry出現一記失誤，傳球力道過輕被綠軍的Derrick White給輕鬆攔截，隨後Jayson Tatum收穫三分，這一幕讓Kerr相當不滿，並當場向Curry大聲指責。不過Curry並未因此沮喪或自責，反而表現出了一種願意接受指導的態度，展現出勇士隊內互相鞭策、積極改進的氛圍。賽後記者會上，Kerr談起這回合，「Curry為全隊樹立了榜樣。那是一次來回5分的轉折，他接受了批評，也知道自己錯在哪。」美媒對此大讚，Curry自願接受批評，也再次證明了他是真正的領袖，這種態度不僅促進了團隊凝聚力，更強化勇士隊內的責任文化。「如果我犯了愚蠢的錯而被罵，我不會這麼敏感。」Curry表示自己不會玻璃心，「尤其這是導致對方得到三分，這原本是可以避免的，我們必須更好地控制球權。」