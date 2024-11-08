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▲梁朝偉（左）與劉嘉玲（右）是演藝圈知名銀色夫妻檔。（圖／梁朝偉IG）

▲劉嘉玲透露梁朝偉不喜歡小孩，婚後更是沒提過生子的事。（圖／劉嘉玲IG）

▲梁朝偉（右）、劉嘉玲（左）16年前在不丹舉行婚禮，還換上當地的傳統服飾。（圖／翻攝自微博）

▲梁朝偉（右）、劉嘉玲（左）今年秋天曾重返不丹舊地重遊，夫妻感情一直很不錯。（圖／劉嘉玲IG）

62歲香港影帝梁朝偉和同為演員的妻子劉嘉玲結婚至今16年，一直過著頂客族生活，沒有生小孩。過去有粉絲猜測可能是因為劉嘉玲身體的問題，甚至傳出梁朝偉在外有私生子，但這些其實都不是事實。劉嘉玲曾在受訪時透露，不要孩子是夫妻二人的共識，因為梁朝偉不喜歡小孩，加上他重感情，若有小孩恐成為負擔，後來劉嘉玲也過了適合懷孕的年紀，現在兩人安穩過日子，反倒覺得更愜意。梁朝偉和劉嘉玲這對演藝圈的銀色夫妻檔郎才女貌，卻遲遲沒有生小孩，感情生活一直令外界感到相當好奇。去年梁朝偉更被爆出和26歲女星程瀟有不正當關係，兩人在外有私生子。對此雙方都憤怒駁斥，梁朝偉更罕見發出聲明稿，強調不實的謠言已經影響了他的生活：「我現鄭重聲明，此等與我私生活有關的謠言全部純屬虛構、惡意造謠及歪曲事實，我與太太劉嘉玲女士婚姻生活一直安好，並在此強烈譴責造謠者的惡意行為。」事實上，劉嘉玲多年前受訪時就曾說過，不要小孩是他們夫妻倆共同的選擇，劉嘉玲更透露，「結婚前我從來沒有想過生育，結婚後我偶然間有想過，相反梁朝偉是從始至終也沒有想過，因他不太喜歡小朋友。」除了不喜歡孩子外，梁朝偉也承認過，自己從沒想過要生小孩，「我已經要照顧這麽多人了，媽媽、妹妹、嘉玲，我不能再照顧更多人了。嘉玲有一點點事我已經那麽擔心，子女有事我怎麽辦？」責任心強的梁朝偉認為如果有孩子不一定能給他們最好的照顧，加上自己一直不太喜歡面對生離死別，如果有小孩情緒一定也會受到波動，因此他寧願和劉嘉玲兩個人相守一輩子，不用照顧小孩夫妻也樂得清閒。回顧梁朝偉、劉嘉玲戀情，他們在1988年因合作舞台劇《花心大丈夫》而認識，因此產生情愫，直到隔年才承認交往，戀情一度不受看好，但兩人依舊甜蜜戀愛。原本不打算結婚的他們，直到2006年劉嘉玲父親去世，才讓她驚覺人生不想有遺憾，遂決定在2008年與梁朝偉舉行盛大婚禮。當時他們婚禮不是選在香港豪華飯店慶祝，而是跑到不丹舉行，因為二人覺得不丹民風純樸、風景優美，一起去旅行過幾次後，梁朝偉和劉嘉玲認為不丹是他們理想中的婚禮場地，因此選在7月於不丹完婚。當時不丹王子不僅出借傳統禮服給梁朝偉、劉嘉玲拍照，就連皇宮也都借給他們舉行婚禮，可惜王子當天有事無法一起共襄盛舉，但劉嘉玲感恩的說，「不丹王子是上天派給我們的貴人」。當天戶外婚禮也不少巨星到場見證，劉嘉玲還換上Vera Wang設計的白紗，並找來泰國知名大廚負責餐點，整場婚禮氛圍相當溫馨，婚禮隔天還舉行了BBQ派對，給眾人留下難忘回憶。