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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，政治評論員吳靜怡今（8）日表示，從法院裁決書可看出犯罪嫌疑人柯文哲在京華城工地、市府市長室收賄的1500萬元只是「部分賄賂」，專案小組應該勾稽出威京集團主席沈慶京行賄手法，除了柯文哲收受現金，更疑似利用民眾黨周邊組織進行收款、洗錢管道，大膽妄為，極端且罕見，「柯文哲疑似想構建堪比『越式洗髮』更齊全的『洗錢手法』」。吳靜怡在臉書指出，如果金主有公司要以專案形式核銷支出，請洽木可公關公司；如果金主的企業一次大額捐款開立可節稅發票，請洽眾望基金會；如果金主想小額長期捐贈，請洽台灣新故鄉智庫協會，「如果都不太清楚，只要你是金主，擁有金流裁決權的柯文哲搞不好會幫你服務」。吳靜怡直言，三種方案看似合法，目的就是把不合法的錢，透過政治獻金合法化，無法用政治獻金報帳就開立商業發票，「把現金變成獻金，恐怕政治獻金案才是重頭戲」。吳靜怡提到，柯文哲一路打造自己是白色力量、清廉高尚，結果脫了白袍卻是一隻政壇黑天鵝，不可思議的各種貪污圖利手段，產生許多年輕人不相信政治人物的巨大影響力，民眾黨號稱的「財政紀律」從競總假帳案開始，如同屁一般存在。