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▲徐若瑄爆罹甲狀腺癌後，首度露面公開活動。（圖／記者嚴俊強攝）

徐若瑄驚曝罹患甲狀腺癌後，今（8）日首度出席公開活動，為自己代言的按摩椅品牌站台。她穿著一身亮麗的藍色褲裝，氣色與精神都很好，態度也相當活潑，聽到記者指揮她的視線角度，還笑著走向對方，完全沒有任何陰霾，徐若瑄還說了句帶著深意的：「雨過總會天晴的。」徐若瑄透露上週有去看劉德華的演唱會放鬆，但也提醒雖然按摩椅會讓人放鬆，但如果「新」沒有鬆都是白坐，「我很要求完美，躺上去之前要做三件事，手機放下、點香氛精油、拿出黑膠唱盤，營造放鬆感就不會去想其他事了！」她還幽默問前方媒體等等要不要趕場，沒有的話要包場讓記者體驗，結果全場沒人回她，她笑問：「你們怎麼不回答？趕場的話我就白包了！」不忘展露搞笑一面。早先徐若瑄透露在例行性的健康檢查，發現罹患甲狀腺癌，自己在第一時間大為詫異，愣了5秒鐘，腦子裡也開始浮現人生走馬燈，無法接受這個事實：「怎麼會是我？」親友也為她擔心，不過她很快就恢復理性，配合醫師的指示，動了手術、喉嚨休息2、3個月，做復健、勤按摩、物理治療等，傷口癒合之後又上歌唱課，把每一首歌都重新找到發聲的位置，完成在澳門、東京、高雄等地的表演。她在社群網站上發文強調自己現在很好，謝謝所有朋友的關心，勉勵大家都要平安健康、快樂幸福。她自認很幸運在早期就發現問題，提醒大家要定期做健檢，畢竟有些問題，身體不會感到不適，但需要去處理。面對問題就拿出正面樂觀的態度，就會有堅強勇敢的信念。她後來也在郭台銘的妻子曾馨瑩50大壽派對上露面，氣色看來很好，粉絲連日來也留言為她加油、打氣，表示要一起健健康康、接住彼此，相伴很久很久。年齡：49歲本名：徐淑娟女團經歷：少女隊、黑色餅乾情史：吳奇隆、吳建豪、馮德倫、李雲峰詞曲代表作：周杰倫〈可愛女人〉徐若瑄〈愛笑的眼睛〉電影《孤味》主題曲—〈別人的〉影視代表作：《卜派小子》《天使心》《賽德克．巴萊》《狂愛龍捲風》《寒蟬效應》《人面魚：紅衣小女孩外傳》《孤味》