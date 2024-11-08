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▲下週一、二（11日、12日）東北季風再略有增強，以迎風北部及東部地區降雨略增多。（圖／中央氣象署提供）

今（8）日清晨最低溫在苗栗三灣攝氏16.1度，持續受到東北季風影響，迎風面北部、東部感受較涼，中南部受銀杏颱風外圍雲層北上影響，山區有零星降雨，但影響已經偏小。接下來要注意，下週菲律賓東方海面仍有熱帶系統活動發展跡象。根據「天氣風險 WeatherRisk」分析師林孝儒指出，今（8）日受東北季風影響，迎風北部及東部持續為陰沉天氣，並有短暫陣雨，氣溫感受較涼，預測高溫約攝氏24-25度，低溫約攝氏18-21度。而中南部受颱風外圍雲層北上影響，整體雲量有增多趨勢，天氣為多雲或陰，山區可能有些零星降雨，但影響都偏小，預測高溫約攝氏28-31度，低溫約攝氏19-23度，日夜溫差比較大。週末兩日東北季風將會減弱，且隨颱風遠離，南來的雲層也會減少。預測各地天氣將會好轉且回溫，北部及東部天氣多雲短暫陣雨，但降雨影響程度將會減小，預測高溫約攝氏27-30度，低溫約攝氏22-24度。中南部則為晴時多雲，較穩定的天氣，預測高溫約攝氏29-32度，低溫約攝氏22-25度，日夜溫差還是比較大。林孝儒提醒，下週一、二（11日、12日）東北季風再略有增強，以迎風北部及東部地區降雨略增多及溫度略降為主，但季風強度偏弱，影響較有限。且很快的下週三東北季風即為減弱的趨勢，至後續幾日將轉為偏東風環境，基本上背風西部天氣相對還是比較穩定，僅東部有局部短暫陣雨影響。氣溫方面僅早晚較有涼意。今（8）日中度颱風銀杏已進入南海，未來將持續位於南海朝越南方向前進，下週三（13日）就會逐漸減弱消散，大致上對臺灣沒有太直接的影響了。林孝儒表示，目前下週來看菲律賓東方海面仍有熱帶系統活動發展跡象，除了未來兩週仍要觀察洋面是否有熱帶系統發展外，因北方冷高壓勢力偏弱，臺灣受東北季風影響相對有限，氣溫感受上比以往較偏暖，但還是要留意日夜溫差，早晚時段適時添加衣物，防範感冒。