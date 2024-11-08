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民眾黨不分區立委簽署「2年條款」，現任8名不分區立委將於2026年初辭職，由不分區排名第9至16名補上，排名第15名的中國籍配偶李貞秀有機會遞補成爲首位中國籍立委。陸委會昨日則表示，「擔任公職不能有雙重國籍」，還保有中國國籍的李貞秀回嗆，要她提中華民國憲法不承認的「國家」國籍放棄證明，邏輯上就不合理，陸委會應先裁撤。對此，民眾黨今日表示，過往也有大陸籍配偶遞補上南投縣議員，希望內政部能說明，以釐清疑慮。民眾黨現有8席不分區立委，因就任時簽署「2年條款」，預計就任滿2年，也就是2026年初辭職，將由第9至16名遞補，包括排名第15名的李貞秀。不過，民進黨發言人吳崢日前起底李貞秀背景，質疑仍具有中華人民共和國國籍，將成為中華民國歷史上第一個「真的中國人」立委，進入立院後恐有國安洩露風險。陸委會副主委梁文傑昨日在立院答詢表示，《兩岸人民關係條例》只保障參政權，要就任公職要回到《國籍法》，《國籍法》規定擔任公職不能有雙重國籍。李貞秀則在臉書發文回嗆陸委會，要她提中華民國憲法不承認的「國家」國籍放棄證明，邏輯上就不合理，反而是陸委會應先裁撤。民眾黨立院黨團今日上午舉行記者會回應時事議題，民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，李貞秀若真的遞補立委也不是我國第一位具有陸配身份的民意代表，2001年史雪燕遞補上南投縣議員，而且她有中國籍身份，這個模糊地帶希望內政部能夠說明，倒底是依據《兩岸人民關係條例》還是《公職人員選舉罷免法》，兩法之間若有扞格的話該如何處理。民眾黨立委黃珊珊表示，這個議題去年選舉就吵過，有一位南投縣議員已經遞補就職，而且任期都做完了，所以很清楚在我國現有法律中兩岸人民關係條例》針對大陸地區人民有特殊規定，如果有公職曾經就任，而且任期都任滿了，都沒有發生違法的問題，如果內政部跟陸委會有新的解釋，是否要重新修法，或是刪除、有新的規定回到國籍法，也是內政部與陸委會要去修法，否則如何去解釋陸配可就任南投縣議員，也有陸配入籍滿10年後考上公務員，請陸委會跟內政部好好溝通，而不要用政治攻防、或是政治語言，法律就是法律，不該用意識形態解釋。