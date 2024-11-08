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道奇巨星大谷翔平今年9月達成大聯盟史上首個「50轟、50盜」壯舉，本季以54轟、59盜坐收，現有球迷聲稱他提前預約大谷的50盜「出發壘包」，且當時有收到球團回覆已達成交易，但最終此壘包收歸道奇，讓他氣得直接向馬林魚和道奇球團提告。據《獨立報》報導，一位南加州的棒球迷James Gossett控告馬林魚球團毀約、道奇球團干涉交易，Gossett回顧當時，他在比賽開打前大約半小時，與馬林魚銷售部門透過郵件方式下訂壘包，「我想要的是大谷在50盜出發的那個壘包，我知道他會想要自己盜上去的那個壘包，但我要的只是他留下來的那個壘包。我將支付2500美元。」Gossett表示雙方經過一陣討論後確定成交，「如果他今天或明天達成50盜，那壘包就是我的了對吧？」馬林魚方面回應，「是的。我現在不開給你發票的唯一原因是，我們我們希望他先發生，這樣我們就不需要在事後進行退款。」然而當大谷50盜出現時，Gossett立即發郵件詢問，也得到馬林魚代表回應，「已為您保留，今晚晚些時候會開發票給您。」但最終他卻沒收到任何東西，因為馬林魚其實並未馬上更換壘包，這個二壘壘包成為大谷的第51盜壘包。Gossett隔天追問後續，馬林魚僅回覆，「很遺憾地通知您，無法購買，壘包屬於道奇隊，」因此他決定起訴馬林魚和道奇。道奇球團對此表示「不予置評」，馬林於球團則未回覆。