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▲唐綺陽分析美國總統大選結果，笑說川普當選，雙子統治世界。（圖／唐綺陽臉書）

▲唐綺陽談川普當選美國總統，直言未來局勢會很難預測。（圖／唐綺陽臉書）

美國總統大選6日落幕，由共和黨總統候選人川普當選，再度入駐白宮，而台美關係也成為近期關注焦點。對此，國師唐綺陽表示，「美國大選揭曉，川普當選了，雙子統治世界」，還說未來世界局勢的變化將更加不可預測。唐綺陽昨（7）日在臉書表示川普當選美國總統，還笑說雙子統治世界，她分析，與其說這是美國人的選擇，不如說是某種「集體潛意識」在推動，「人們彷彿知道，不再有『可控、可預測』的未來，那已是『不合時宜』的運作方式，讓川普當美國總統，世界政壇、經濟會怎麼變化，也將變得不可預測」。唐綺陽指出，美國大選結果其實很符合明年的星象，從現在起的半年內，世界會面臨土星、木星、天王星、海王星、冥王星的移位，這也是「新局面、新開始」，並非呼籲大家砍掉重練，而是時代所趨，全世界的人都籠罩在其中，不得重新出發。文末唐綺陽還鼓勵大家，「面對新事物，不要害怕，遇到了，就面對吧」！不過，唐綺陽一直都強調，自己並非在預言未來會發生的事情，只是單純從占星、星象作為出發點，「我並非預言家，也不是政治觀察者」。至於2025年的「亂」，她解釋由於明年面臨5顆大行星移位，就代表者明年世界會有很多個坎要跨過去！