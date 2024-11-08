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▲趙露思回應網友對她外貌的評價，直言「不知道該高興，還是不該高興」。（圖／翻攝自趙露思官方微博）

▲趙露思在直播中更對著鏡頭直球回應：「其實以前是好看的對吧？以前說我醜的那些人站出來！」（圖／微博）

中國女星趙露思因《傳聞中的陳芊芊》、《星漢燦爛》和《偷偷藏不住》等劇走紅，近日推出新劇《珠簾玉幕》，再度掀起熱議。不過，隨著人氣攀升，她的外貌變化也成為話題焦點，近日甚至有酸民批評她「以前比較美」。趙露思昨（7）日晚間在直播中大方回應質疑，對於臉蛋變化的評價，她直言「不知道該高興還是不該高興」，更以幽默的方式直面酸言酸語，自嘲「以前說我醜的站出來！」引發廣大網友共鳴。趙露思在直播中提及近期頻繁遭遇的外貌批評，直言「不知道該高興，還是不該高興，因為最近大家都說我以前比較好看」，並坦承酸民的言論讓她頗為無奈。她接著幽默地補充：「可是以前大家也沒有說我以前好看，現在又說我以前好看。」她笑言這種反差讓人後知後覺，語帶自嘲，展現出面對外界批評的從容心態。趙露思在直播中更對著鏡頭直球回應：「其實以前是好看的對吧？以前說我醜的那些人站出來！」直播片段隨即在網上被廣傳，吸引大量粉絲留言支持，替她打抱不平。有網友留言：「被說醜誰不在意啊？」也有人表示，「好話壞話全讓你們（指酸民）說了是吧？少對別人的人生指手畫腳！」不少網友表示理解趙露思的困擾，認為無論如何，她的幽默回應顯示了她的堅強與坦率，讓人更加喜愛她。