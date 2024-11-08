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金州勇士在本週二對上華盛頓巫師，最終勇士以125：112戰勝巫師拿下4連勝，Jordan Poole在該場比賽拿下24分、1籃板、3助攻、3抄截、4火鍋的全面數據，而他和Draymond Green的「愛恨情仇」也是球迷關注焦點，Green近期在自己的Podcast節目中談到那場比賽，Green以為雙方已經和好，但沒想到在一次防守中Poole直接罵他是「軟蛋」讓他感到非常意外。週二的比賽兩人火花四射，Poole在首節進了一記三分，然後挑釁地指向Draymond，Green在助功Curry投進三分球後，也指向了Poole，讓球迷看的熱血沸騰，也成為網路上熱門話題之一。近期Green在自己的Podcast節目中談到那場比賽的細節，他說比賽中Poole在比賽中罵他是軟蛋，「第一次我拿到球時，Poole對位防守我，他急切地想壓制我，我能感覺到他很用力推我，結果裁判吹了犯規。我拍了他的胸口說沒事，但接下來，我觀察到他眼神帶有一種敵意，然後他開始對我說「軟蛋」，我沒理他，因為去年他沒跟我說過一句話，所以我心裡想我們不是和好了嘛？」2022-23賽季開始前，Green和Poole在一次球隊訓練中發生衝突，Green一拳打在Poole臉上，當時訓練的畫面遭流出，衝突發生後，震驚美國籃壇，在賽季結束後，Poole被勇士送往華盛頓換回Chris Paul。