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台北地檢署偵辦京華城案，昨日檢察官第二度以證人身分約談民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪。傳出陳佩琪在收到檢方傳票後，與前北市副市長、現任黃珊珊「拜會」知名反洗錢律師慶啟人，時機敏感，引發外界關注。黃珊珊今（8）日指出，她已收到傳票，下午院會結束後就會去廉政署作證。民眾黨立院黨團今日舉行記者會，回應時事議題，媒體詢問黃珊珊、陳佩琪前幾天一同前往慶啟人的法律事務所求訪一事，黃珊珊表示，前幾天是陪陳佩琪諮詢律師，她是陪同者。黃珊珊也證實已經收到傳票，原本廉政官是約禮拜三見面，但因為週三有事，改到今天，但今天因為立院有院會，所以會等院會結束過去。媒體追問傳票的內容，黃珊珊表示，她收到的是證人傳票，「貪污治罪條例的案由」，黃珊珊強調就配合詢問，證人就是配合調查，「我原本跟他約9點半，但是有院會議程，韓國瑜協商完就會進入院會，但是要表決，所以表決結束就會跟廉政官聯繫，就會過去」。