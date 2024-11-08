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民進黨台北市議員簡舒培昨（7）日PO出法院裁定書，直指民眾黨主席柯文哲就是「收賄」，民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡回嗆搞不清楚檢方跟院方，「到底是法盲還是文盲」？對此，政論節目主持人李正皓將公文書頁拼在一起，顯示出台北地方法院的印鑑章，打臉民眾黨。簡舒培昨在臉書PO出北院裁准扣押京華城土地的裁定書表示，裡面清楚寫著，「犯罪嫌疑人朱亞虎領銜7名威京集團高階主管...每人新台幣30萬元共計210萬元，匯入犯罪嫌疑人柯文哲指定之台灣民眾黨政治獻金專戶中，做為犯罪嫌疑人柯文哲與沈慶京期約違背職務行為賄賂之前金...」，直指柯文哲收賄。陳智菡回嗆，簡舒培連檢方跟院方都搞不清楚，裁定書明明就是檢方懷疑犯罪事實、希望查扣京華城的說明，簡卻講成是法院認定柯文哲收賄的裁定書，「這到底是法盲還是文盲？」對此，李正皓在臉書發文表示，民眾黨與小草最後的尊嚴，就是說簡舒培議員公布的公文是「北檢」的認定，不是「北院」的，是檢察官認定，不是法官認定。李正皓並將曝光的2張公文拼接一起，顯示出台北地院的騎縫章，這也讓他直呼，動動手，把兩張公文拼在一起，看得懂字嗎？這個打臉聲會不會太大？不會，剛好而已」。