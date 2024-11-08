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台北地檢署追查京華城案，民眾黨立委黃珊珊上午證實自己已收到傳票，要到廉政署作證，原本廉政官是約禮拜三見面，但因為週三有事，改到今天，但等等有院會，所以會等院會結束過去，大約中午12時，黃珊珊突然搭車抵達廉政署大門前。黃珊珊上午受訪表示會等立法院院會結束後，再前往廉政署，不過等到中午廉政署休息時間到了，都沒看到黃珊珊身影，突然在12時，一輛轎車停在廉政署大門，黃珊珊下車，立即被大批媒體團團包圍，記者提問「覺得京華城案案到底有沒有涉及不法」「地院裁定理由曝光妳覺得對柯文哲適宜嗎」但黃珊珊完全沒有做任何回應，直接走進廉政署。據悉，日前傳出陳佩琪和黃珊珊和曾經協助特偵組偵辦陳水扁家族弊案，擁有全國唯一「反洗錢師」證照的司法官慶啟人碰面，不確定是否已經掌握消息，可能因此將被傳喚？黃珊珊今（8）日受訪時表示，她是單純陪同陳佩琪去諮詢律師，但她也證實有收到傳票，案由是《貪污治罪條例》，作為證人就是配合調查，原本是約今早9時30許碰面，但因為今天有院會議程要確認方案，應該等韓國瑜協商完成，並且民眾黨兩個提案表決結束後聯繫，原則上等等就過去，果然中午12時許，黃珊珊現身廉政署。關於有媒體報導黃珊珊、陳佩琪前幾天一同前往慶啟人的法律事務所求訪，外界關心雙方會見內容，到底談了什麼，是否跟京華城案有關，黃珊珊表示，前幾天是陪陳佩琪諮詢律師，自己是陪同者。