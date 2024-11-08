我是廣告 請繼續往下閱讀

日本強投佐佐木朗希在今年休賽季的動向備受關注，雖有消息指出羅德並未允許讓佐佐木朗希透過入札制度挑戰大聯盟，但外界還是相當期待佐佐木朗希的下一步，根據大聯盟古巴記者Francys Romero的消息指出，羅德最快將在本週決定是否讓佐佐木朗希開啟旅美之路。佐佐木朗希在今年球季結束後，獲得通過入札制度挑戰大聯盟的機會，但他並未達到海外球員未滿25歲或者職業生涯不滿6年的規定，若旅美只能和球團簽下小聯盟約，但也意味著羅德將無法從佐佐木朗希身上，獲得高額的入札金。由於無法獲得高額入札金，因此先前傳出羅德並不想讓佐佐木朗希在今年季後旅美，但根據日本媒體《Sponichi Annex》指出，佐佐木朗希的經紀人持續跟羅德球團交涉，Romero表示羅德最快在本週就會做出決定，而申請入札的截止日期為12月15日。佐佐木朗希成為近年來大聯盟球隊的重點關注對象，目前包括道奇、大都會、洋基、紅襪、響尾蛇、費城人、紅雀和馬林魚，目前外界評估最有機會簽下佐佐木朗希的球隊是道奇，主要是因為道奇有大谷翔平和山本由伸兩位前輩，加上道奇是冠軍球隊，且市場較大，各方面看起來都是非常適合佐佐木朗希。