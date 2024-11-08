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▲小倆口表示看中醫是出差太累在調身體，對於生小孩則是隨緣看待。（圖／汪小菲微博）

▲張蘭（左圖左、右圖左）日前在直播中興奮地表示自己5個月後就要當奶奶了，並催促Mandy（左圖右、右圖右）「生一支足球隊」。（圖／重頭戲微博）

藝人大S（徐熙媛）前夫汪小菲今年5月娶回網紅女友馬筱梅（Mandy），夫妻倆經常在微博直播曬恩愛，而近期不斷傳出「有喜」的馬筱梅，昨（7）日晚間被目擊與汪小菲低調現身台北東區的1間中醫診所，而被問到是否肚皮有喜，夫妻倆則表示只是來調理身體。根據《中時新聞網》報導，汪小菲昨晚牽著妻子馬筱梅走進東區1間中醫診所，不禁讓外界聯想是否肚皮有喜，Mandy則澄清兩人是來調理身體，「因為我們之前出差太累了，一個月不知道坐了幾趟飛機，真的累壞了」。被問到何時生小孩，兩人很有默契表示：「隨緣嘛。」而小倆口在診所候診時，不時講悄悄話，互動相當甜蜜。今年8月，汪小菲母親張蘭找來兒子、媳婦一起直播時，突然表示自己5個月後就要上任當奶奶，還要兒子媳婦生一個小足球隊，消息瞬間引起熱議，不過夫妻倆都沒證實是否真的有喜，外界也是半信半疑的態度。