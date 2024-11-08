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2019年間，「中華白陽四貴靈寶聖道會」發生毆打女信徒致死案件，疑似藉由「驅魔」理由毆死女信徒，目前該案件仍審理中。但2023年間，林姓雙胞胎姐妹等6人，又涉嫌打死游姓女信徒，被檢方依傷害致死等罪起訴，今（8日）上午，台中地院判處6人均無罪，可上訴。據了解，女子林欣月於2014年成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，之後又改名「中華日行一善學會」。2019年間，該團體疑似藉由「驅魔」理由，多人毆死女信徒，該案件仍在審理中，但去年6月間，又傳出游姓女信徒，疑似因活動進度落後，遭拳打腳踢致死，案件震驚社會。涉案的林姓雙胞胎姐妹等6人，遭檢方依法起訴，今上午台中地院宣判，因檢方起訴嫌疑不足，判處6人均無罪，可上訴。