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美國總統大選大勢底定，前總統川普將重返白宮，且共和黨還在參眾兩院掌過半席次，川普將完全執政。前立委郭正亮說，川普未來可能的內閣，都是對中國的鷹派人士，但如果民進黨認為，川普抗中就一定保台，就太天真，未來一定會失望，因為川普還是商人性格，會以美國利益作為唯一的考量。郭正亮對此在節目《亮劍台灣》中說，川普的重要人事案，國務卿呼聲最高的是共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）可能出任國務卿，參議員的柯頓（Tom Cotton）則可能出任國防部長，兩人都是對中鷹派，且川普可能也只能作一任，這任期將追求歷史定位，可以看出未來4年，還是會維持美中對峙的基調。不過郭正亮認為，川普抗中，並不一定就會保台，但台灣的國發會主委劉鏡清、國安局長蔡明彥、國防部長顧立雄，對未來美中關係卻還是相當樂觀，現在最擔心的應該是烏克蘭、再來是台灣、再來是墨西哥，全世界都知道，只有民進黨不知道。