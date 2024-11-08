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▲自新冠疫情緩衝期結束後，悅榕集團普吉島的私人住宅銷售量激增。（圖／記者許若茵攝）

泰國普吉島氣候宜居、生活成本低，又具有熱情好客的泰式風情，近年來吸引大量遊客前往觀光，甚至吸引各國消費者購買度假別墅，帶動豪奢房市升溫。悅榕集團宣布，未來2到3年內，將在普吉島投入10億美金的頂級豪奢建案。悅榕集團由新加坡企業家何光平領導，以其指標性的「悅榕酒店及度假村」等奢華飯店品牌聞名世界，該品牌剛喜慶成立30周年，也是普吉島區旅遊發展的強大推手。悅榕集團在普吉島上有佔地3.5平方公里的普吉島樂古浪（LagunaPhuket）綜合度假村，每年吸引約超過100萬名遊客造訪，包括8家世界級酒店和度假村、屢屢獲獎的高爾夫球場、商店、SPA水療和醫療設施，甚至還有自己的國際學齡前幼兒園，並有3000間私人住宅，加上接駁公車、運船，宛如一座世外桃源的小鎮。隨著普吉島持續發展成為具有獨特吸引力的目的地，世界各國買家對於在此購買度假別墅，甚至永久定居的興趣與日俱增，悅榕集團洞察到普吉島私人住宅的強烈需求。除了普吉島樂古浪外，悅榕集團於2024年初同步宣布打造另一建案樂古浪熙湖雅境（LagunaLakelands），佔地約一平方公里、涵蓋森林景觀潟湖，並由15公里長的步道連接而成的生態社區，毗鄰普吉島樂古浪，預計將打造出約5000個私人住宅，因應世界各地房屋買家的熱烈需求。自新冠疫情緩衝期結束後，悅榕集團普吉島的私人住宅銷售量激增，悅榕集團今年在普吉島打造8個全新建案，總開發價值高達4.25億美元，未來2至3年內，更將在在普吉島打造總值美金10億的豪奢建案。何光平表示，由於都市擴張、居家辦公風潮興起、加上地緣政治交互影響，全球對普吉島新建案的需求持續上升。普吉島擁有世界級國際學校和醫院，並且全年屬於怡人的熱帶氣候，集結所有得天獨厚優勢於一身。目前，普吉島的高品質建案，仍然比香港、新加坡或歐洲等市場相對廉宜，這也是普吉島房市供不應求的重要關鍵。悅榕集團認為，普吉島的房市仍有很大的增長空間。截至2024年，普吉島樂古浪已完成約3000個優質住宅，另有700間宅邸尚在持續開發建造中。預計在未來5至10年內，普吉島樂古浪。樂古浪熙湖雅境將再興建10000間房屋宅邸。悅榕集團近日宣佈了樂古浪優享計畫，提供一條龍服務，旨在讓新買家在普吉島生活得更輕鬆便利，服務包括第一年免費管理服務和房屋保險、提供醫療和教育優惠方案，例如第一年免費入讀普吉島樂古浪SILK幼兒園，以及普吉島一流的國際學校入學費優惠。悅榕集團長期專注於社區建設，購買普吉島樂古浪或樂古浪熙湖雅境的房屋，屋主即成為這個社區的一份子，這也是何光平特別承諾並引以為傲的事。在樂古浪熙湖雅境，何光平更進一步將部分社區共享利益，擴展延伸至周邊鄰近社區住戶。樂古浪熙湖雅境將設有普吉島第一個文化中心，為非居民和居民提供全方位的體能運動、教育娛樂設施。樂古浪熙湖雅境內的親山自然步道也陸續向大眾開放，這一大膽舉動打破了普吉島傳統「門禁社區」經營方式。何光平稱之為「社會永續」，並相信若能成功，將可為未來更多與社會融合的私人住宅發展項目提供全新的住宅體驗模式。