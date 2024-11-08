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▲8日上午，國道1號北向35.5公里泰山路段，發生一起追撞車禍，一台小貨車發生火燒車事故，所幸無人傷亡。（圖／翻攝畫面）

▲8日上午，國道1號北向35.5公里泰山路段，發生一起追撞車禍，一台小貨車發生火燒車事故，所幸無人傷亡。（圖／翻攝畫面）

8日上午7時許，國道1號北向35.5公里泰山路段，發生一起追撞車禍事故，30歲的李姓男子駕駛大貨車，疑似未保持行車安全距離，先追撞前方69歲郭姓駕駛的小貨車，之後又波及另外2部小客車。而郭男的小貨車遭撞後，底盤起火燃燒，緊急跳車逃生，消防人員獲報後趕抵，使用強力水柱將火勢撲滅。據了解，李男駕駛大貨車追撞，造成郭男小貨車底盤起火，李男見狀協助郭男下車逃生，並企圖用滅火器滅火，無奈火勢太大，小貨車瞬間被大火吞噬。警消指出，郭男腿部擦挫傷，經消防員檢視包紮後未送醫；遭波及的小客車陳姓駕駛，車上王姓乘客送醫檢查無大礙。各車駕駛人酒測值均為0，事故現場於8時59分排除恢復通車，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。警方也呼籲，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3,000至6,000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。呼籲用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論駕駛及前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。