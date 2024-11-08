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▲葛斯齊喊話要王定宇不要避重就輕。（圖／記者林調遜攝）

▲葛斯齊透露王定宇的簡訊對象並非政治圈人物。（圖／葛斯齊臉書）

知名狗仔葛斯齊近日接連爆料民進黨立委王定宇的私生活，並於今（8）日早上召開記者會，針對事件詳加說明，公開王定宇傳簡訊給某女子的截圖，內容寫道：「我想要妳」，加碼透露女方真實身分並非政治圈人物，不過是政治狂熱者。葛斯齊表示這些都還不是最噁心的事情，還有更噁心的他真的不想講。在記者會中葛斯齊強調自己爆料的目的是為了讓公眾了解真相，直言：「全台灣誰不知道我是狗仔？但全台灣還不知道王定宇是怎樣的立委」，他呼籲王定宇不要再避重就輕，要求他：「可不可以解釋為誰說的？為什麼要說這句話？」針對傳簡訊的女子身分，葛斯齊說明該女子並非政治圈人士，但對政治極為熱衷。葛斯齊透露她是「政治狂熱者」，而針對王定宇在臉書上以畫狗暗酸葛斯齊爆料行為，葛斯齊反擊表示：「畫一隻狗幹嘛？你幹嘛不畫邱瓈寬或劉德華？」認為王定宇選擇影射自己是「柿子挑軟的吃」。葛斯齊還提到事件不僅止於簡訊，暗示自己握有更多未公開的內情，甚至稱「這還不是最噁心的，有一件更噁心的我真的不想講」，令外界更加好奇進一步發展。