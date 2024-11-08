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▲張員瑛在沒辦法修圖的影片中，臉頰看起來長胖不少。（圖／張員瑛IG）

▲張員瑛原本是很尖的瓜子臉（左），最近臉頰似乎有稍微圓潤的一點，被粉絲大讚更美了。（圖／張員瑛IG）

南韓人氣女團IVE的「顏值擔當」張員瑛是KPOP圈出了名的自律女偶像，年僅20歲的她，出道初期曾因臉頰上的嬰兒肥受到討論，但她一直嚴格控制飲食、運動，身高173公分的張員瑛，如今體重維持在46公斤左右，四肢相當纖細。不過近日就有粉絲發現，張員瑛疑似「長肉了」，私下被粉絲拍到未修圖的照片，臉頰明顯比之前看起來還更圓潤；不過歌迷看了都大力稱讚，認為這樣自然狀態的張員瑛看起來更健康漂亮。張員瑛擁有「12頭身」的完美比例，臉蛋小巧精緻，四肢卻纖細修長，好身材經常受到關注。不過近日就有粉絲發現，一向自律的張員瑛似乎長胖了，只見她近期照片中，臉頰明顯變得肉嘟嘟的，看起來更自然也更可愛，讓粉絲都忍不住大讚：「好喜歡肉肉的張員瑛」、「不覺得變圓，只覺得變得更漂亮了」、「感覺化妝風格也換了」。部分粉絲認為張員瑛臉型的改變可能也跟妝容有關，但都不影響她出眾的美貌。據悉，張員瑛手上握有至少10個品牌的代言，是隊內有名的「帶貨女王」，舉凡出現在張員瑛身上的同款，很快就會被粉絲挖出，銷量大增，因此廣告商們也趨之若鶩；韓媒更推估，張員瑛的年收入至少在25億元韓幣（約新台幣5700萬）以上。而張員瑛之前也曾公開過自己的瘦身祕訣，即便行程再忙，她一周也會保持有5天的運動習慣，有的時候在健身房自我鍛鍊，有的時候找教練做瑜珈。很注重身形的她過去也被捕捉過看時裝秀，整場活動都沒有駝背，甚至連椅背都沒碰到，腰板一直都是直挺挺的。在球場活動休息期間，隊友都忍不住吃薯條、喝可樂，張員瑛卻只喝了礦泉水，能成為千萬粉絲追捧的女偶像，真不是沒有原因的。