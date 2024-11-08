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台中市政府顧問蔡壁如前天以證人身分到北檢接受訊問，昨天雖繼續請假，卻整日神隱，堅持「上班時間不回應私人和政治問題」，今天凌晨她在臉書發文，二度強調偵查不公開，但「唯一能說的就是，媒體、名嘴說的那些傳訊的理由、檢廉會問的問題，都沒有對我提問」，並強調對於潑她髒水的台北市議員洪健益、利用媒體公器的鏡週刊都已提告。前民眾黨立委蔡壁如前天下午由廉政署人員陪同，以證人身分到北檢應訊，晚間9點多離開。昨天她繼續請假，媒體追問台中市長盧秀燕、議員砲口對準備詢的副市長鄭照新，要求市府解聘蔡壁如。整天神隱的蔡壁如，則以LINE回應媒體「星期六日再回應，上班時間不回應」。不過今（8）日凌晨她在自己的粉絲頁發聲，還附上吹生日蠟燭的照片，表示「誠如各位所知，我昨天到北檢當了證人」，基於偵查不公開，不能多說什麼。唯一能說的就是，媒體、名嘴說的那些傳訊的理由、檢廉會問的問題，都沒有對她提問。並說「已提告洪健益潑髒水」、「已提告鏡週刊利用媒體公器」，至於「那些傳訊的理由」是什麼，蔡壁如並沒有說明。