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台灣19歲強投孫易磊去年和日職火腿隊簽下4年育成合約，今年在二軍比賽表現亮眼，出賽15場，收下2勝2負，防禦率3.86，「太平洋聯盟TV」YouTube頻道剪輯比賽精華介紹他是「磨練中的台灣至寶」，並稱讚「未來前景令人期待不已」。擁有143萬訂閱的「太平洋聯盟TV」YouTube頻道，以「磨練中的台灣至寶，最速157公里的19歲右投」為題，剪輯了孫易磊本季在二軍精彩表現，還特別提到有與台灣前輩陽岱鋼對決的畫面，最後評論道，「這位19歲的選手成長空間還很多，未來前景令人期待不已。」這段3分多鐘的影片吸引破10萬人觀看，底下留言超過200則，日本球迷紛紛表示，「火腿一定要把這位選手培養成一流的選手」、「期待看到他在一軍的表現」、「火腿的未來充滿希望」，並對他的投球動作和直球表現給出高度讚揚。孫易磊在去年U18世界盃投出身價，被日本火腿相中，推定簽約金總和9000萬日幣，前進日本的第一個賽季在二軍磨練，日媒指出，年僅19歲的他有流暢的投球動作，直球和滑球已引起不少關注，稱讚他擁有「令人驚豔的直球和犀利的滑球」。