我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾在美國涉犯猥褻案之美籍W男入境台灣，經移民署會同警方，於台北市松山區查獲後，依法驅逐出國。（圖／翻攝畫面）

曾在美國涉犯猥褻案之美國籍W男，台灣方面得知消息，經移民署會同警方，於台北市松山區查獲後，隨即帶返北區事務大隊桃園市專勤隊進行清詢，並釐清其來台目的與在台活動進行了解，經查，W男在台期間，曾從事與許可目的不符之工作，因此依法驅逐出國。移民署指出，Ｗ男本次是以觀光旅遊目的來台，其自10月2日從桃園機場搭乘捷運到台北車站，再搭計程車到北市某飯店住宿4天，之後自行透過網路搜尋，前往北市松山區民生東路五段、某大樓之分租雅房居住。移民署表示，Ｗ男來台之後，前去包含台北101等北部知名景點旅遊，另經查W男在台停留期間，經友人介紹，曾於台北市某旅館，從事打掃及清潔等臨時工作。W男在台期間曾，從事與許可目的不符之工作，及相關人士涉及非法僱用情事，移民署將依法函送主管機關裁處。而Ｗ男除在國外有犯罪紀錄外，來台亦從事與許可目的（觀光）不符之工作，已違反入出國及移民法等相關規定，移民署於今（8）日上午，依法予以強制驅逐出國，遣返W男至其原籍國美國，並於其出國後管制其再入國，以保障民眾及社會安全。移民署強調，該署將持續與各執法機關合作，共同查緝非法外來人口，秉持專業持續強化外來人流管理，維護我國公共秩序安全。