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聯準會預期宣布降息1碼，美股四大指數昨（7）日全部走高，其中台積電ADR只跌回神走高、大漲逾4%，激勵台北股市今（8）日開盤上漲199.29點、來到23608.11點，隨後最高一度來到23699.7點、上漲290.88點，不過遇到逢高調節賣壓，午盤漲點稍微收斂至207.24點或0.89%，來到23616.06點。對比大盤仍上漲逾200點，中小型股就賣壓非常重，櫃買指數以268.08點開出後，隨即「溜滑梯式」走跌翻黑，午盤下跌0.21%或0.08%，來到267.37點。今日午盤個股成交量排行榜前五名：鴻準、建漢、神達、緯創、陽明；午盤個股成交量排行榜前五名：台積電、鴻準、緯創、聯鈞、鴻海。權值股漲多跌少，權王台積電以1085元開出、上漲20元，盤中最高來到1090元，午盤則是上漲25元或2.35%，來到1090元，距離歷史新高1100元只差10元；同樣走強的還有鴻海，以219元開出、上漲2.5元，盤中最高一度來到220元，午盤上漲2元或0.92%，來到219元；不過聯發科卻逆勢走低，今日以1310元開出、上漲5元，隨後遇到賣單調節翻黑，最低一度來到1295元，五盤下跌10元或0.77%，收在1295元。台積電衝至1090元，也帶動半導體股走高，類股指數上漲逾1.4%、暫居漲幅排行亞軍。麗正上漲逾5%，十銓、立積、微矽電子-創上漲逾2%。此外，一同走高的還有生技族群，類股指數同樣上漲逾1.4%，美時上漲逾8%，科妍上漲逾5%，金萬林-創、保瑞、和康生、上漲逾3%。不過拖累櫃買指數跳水翻黑的就是光電族群，上櫃類股指數下跌逾1.5%。先進光下跌逾7%，先益、立碁下跌逾5%，碩禾、錦明下跌逾4%。