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菲律賓一間渡假村因有「全世界最大的公雞」建築，而破世界金氏紀錄，成為當地獨有的地標。這個度假村打造出一棟高度達34公尺、寬約12公尺的「巨型雞」，並且這間飯店總共有15間客房，內設空調、大床、電視和熱水淋浴。根據《GMA新聞》報導，這棟建築物被命名為「Manok ni Cano Gwapo」，渡假村負責人里卡多（Ricardo Cano Gwapo Tan）說：「我有一個願景，就是做出讓人驚豔東西，真正能讓大眾留下讚嘆的足跡。」選擇公雞當作建築物外型是對當地文化的致敬，由於西內格羅省擁有養殖業得以雇用數百萬名菲律賓人，「你看公雞，牠看起來沉穩、威嚴而強壯，這反映我們人民的態度」。金氏世界紀錄官方5日宣布，西內格羅省（Negros Occidental）坎普埃斯托漢高地度假村飯店（Campuestohan Highland Resort），因打造出一棟高度達34公尺、寬約12公尺的「巨型雞」，成為世界上最大的「巨型雞」建築物。坎普埃斯托漢高地度假村於2023年6月10日開始動工，今年9月8日完工，這棟建築物實際上是一間飯店，總共有15間客房，有游泳池、造浪池、咖啡廳以及數百個小雕像，例如恐龍或漫威角色雕像。