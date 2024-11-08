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媒體人葛斯齊日前爆料，握有民進黨立委王定宇「退選級爆料」，直指王曾帶漂亮助理見前總統蔡英文，還要王的妻子李淑吟去查其手機。對此，王定宇今（8）日出面批評「最弱、最愛蹭的狗仔」造謠，強調他已委請律師處理，就讓法院釐清真相。葛斯齊近日爆料王定宇有「退選級爆料」，並向李淑吟喊話，「您應該沒有被王定宇邀請、帶去和蔡英文吃過便當吧？李女士我所知情的是某位女性曾受王定宇邀約並前往，蔡英文也看過她，當天還笑虧王定宇帶這麼貌美的助理，王定宇當天超有面子！但其實她不是助理，也不是什麼政治人物，她的真實身份，建議李女士您問問枕邊人」。他也建議李淑吟去查丈夫的手機，在LINE聊天紀錄搜尋「我想要」三個字，應該就會有頭緒。對此，王定宇上午受訪時說，他根本不認識葛斯齊、彼此也沒爭議，只覺得好笑，這麼明顯可以查證的事實，還敢出來造謠、抹黑別人，難怪被稱為最弱、最愛蹭的狗仔。王定宇表示，此事很單純，就讓法院處理，他上午也已經委請律師處理。他感嘆，國家很多正經的事情應該關心，原本懶得理葛斯齊，但越來越扯，就讓法院釐清真相。王定宇直呼，葛斯齊以為跟總統吃飯，不用報車牌、名單，都沒有紀錄嗎？「我覺得鬼扯要有限度」。