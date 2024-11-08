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台中市議會今(8) 日進行警消環衛業務質詢，市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達指出，消防局救護車目前將患者的生命跡象以文字訊息傳到後送醫院，但其他縣市已推動5G智慧救護車，即時傳送現場影像同步連續性監測，幫醫師做更正確的判斷，提高急救存活率，要求台中仿傚試辦；消防局長孫福佑允諾，將和衛生局協同建置。張玉嬿說，衛生局協助消防局建置緊急救護雲端作業系統，2022年起由救護員將患者的生命徵象及現場資訊輸入平版電腦，以文字訊息傳送至後送醫院，急性腦中風、心肌梗塞患者的到院接受適當治療分別縮短10、15分鐘。她又說，現在更進步的5G 視訊智慧救護車已被引進至雲林縣政府，救護員第一時間會透過 5G 通訊，即時傳輸病患的生理數據和現場即時影像，醫生不需等待回報，即可同步了解最新狀況，不僅可提前做初步判讀，更能指導救護員急救，提高緊急救治成功率。張玉嬿指出，5G城市應用即將來到，緊急救護會持續數位創新，而且會比想像更快，台中應該不斷改進救護車遠距連續性即時監測技術，儘速試辦5G 視訊智慧救護車，提高後送醫院緊急醫療處理能力。此外，議員表示，智慧垃圾車能偵測後車斗容量或重量，還能規劃最佳收運路線，連駕駛疲勞駕駛、清運死角也都可以透過鏡頭監控，確保清潔隊員和民眾作業安全，減少意外發生，要求市府爭取經費擴大試辦，落實數位化管理。