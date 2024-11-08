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密爾瓦基公鹿今（8）日在主場迎戰猶他爵士，賽前遭遇6連敗的公鹿在本場比賽找回狀態，首節Lillard進攻手感火燙，三分球2投2中，單節砍下14分，加上Antetokounmpo單節也拿下8分，首節打完公鹿以31:29領先爵士，第二節爵士急起直追，團隊單節投進7記三分，反觀公鹿進入第二節僅剩Portis和Antetokounmpo支撐，半場打完爵士以61:57，反超公鹿。第三節Antetokounmpo單節進帳11分，Lillard也找回手感單節貢獻8分，公鹿單節砍下31分，爵士方面進入下半場後手感急速下滑，第三節僅進帳16分，公鹿趁機將領先擴大至10分，末節公鹿持續猛攻，團隊在末節投進5記三分，領先一度來到20分，爵士末節依舊找不到準心，比賽剩餘3分鐘時進入垃圾時間，最終公鹿就以123:100擊敗爵士。Damian Lillard此戰繳出34分、4助攻、7籃板，