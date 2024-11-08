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曾在電影《角頭》擔任演員的竹聯幫分子李振豪，因勾結詐騙集團，將10幾名台人當成「豬仔」拐賣到柬埔寨，案經法院審理，一二審均判刑18年，案件上訴最高法院，8日上午，最高法院駁回上訴，全案定讞。而李振豪目前還有其他案件審理中，未來恐面臨刑度增加。據了解，李振豪原本在北市中山區經營酒店，因疫情衝擊而生意失敗，竟轉而拐賣「豬仔」到柬埔寨，先是以海外高薪為誘餌，將上門求職的人賣給詐騙集團，每隻「豬仔」收取美金17,000元至18,000元不等。自2022年2月到5月止，共有數10人遭騙到柬埔寨，檢警單位接獲情資後介入調查，案件偵結，分兩波對李振豪等9人提起公訴。第一波起訴共計19名被害人，法院一二審為李男惡性重大，判處有期徒刑18年，其他被告也遭判刑9年到16年半不等刑期。案件上訴到最高院，8日遭駁回上訴定讞。第二波起訴共計30名被害人，案件仍在最高法院審理中。