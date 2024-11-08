我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統大選由川普勝出，由於川普競選期間曾要求台灣將國防預算增加到國內生產總額(GDP)的10%，恐高達2.3兆新台幣。對此，台灣民眾黨今（8）日表示，支持提高國防預算強化自我防衛能力，但也呼籲政府應當用則用，避免不必要浪費。針對川普要求台灣將國防預算增加到GDP10%，行政院長卓榮泰11月5日在立院院會回應立委質詢時表示，不可能在一夕之間把國防預算擴大，會衡量保衛國家所需要的各項政策與武器需求，只會在這個地方從事應該有的採購作業。國防部長顧立雄補充說，會依據作戰實需來進行必要國防預算的編列，國防預算穩定的成長是國防部一貫的政策，依據整體國土防禦構想來建構。台灣民眾黨立院黨團舉行記者會，回應時時事議題。媒體詢問川普要求台灣提高國防預算，民眾黨立院黨團總召黃國昌說，民眾黨尊重並恭賀美國人民順利透過民主程序選出第47任正副總統，民眾黨中央黨部也發布賀電恭賀，期待接下來台美關係能持續深化。黃國昌說，至於川普提出國防預算，以及強化自我防衛的發言，等到川普上任與團隊官員就任後，台美之間可以藉由正式的官方溝通管道，相信一定會有理性、善意的溝通，民眾黨向來就支持強化自我防衛的能力，國防預算佔GDP的比例，民眾黨主席柯文哲在總統大選期間也表達他的態度，具體執行上希望軍事預算上應當用則用，避免不必要浪費，這是全體人民的期待。