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▲經營34年的「必勝客歡樂吧」敦化店將走入歷史。（圖／必勝客提供）

▲全台目前只剩2間必勝客吃到飽餐廳，明年更只剩台北光復店有自助吧。（圖／必勝客提供）

速食控哭了！近34年歷史的「必勝客歡樂吧」敦化店熄燈倒數，位在台北棒球場、台北小巨蛋商圈，平日只要399元提供超高CP值爽爽披薩、烤雞、義大利麵吃到飽的超狂自助吧，明年2025年1月31日走入回憶；業者證實：「敦化餐廳因租約到期，即將結束營業」。全台將只剩台北光復店一間必勝客吃到飽。今年9月30日，經營10年的必勝客吃到飽台北南港餐廳宣布正式歇業，讓不少民眾相當感傷。如今，又迎來「必勝客歡樂吧」敦化店即將於明年2025年1月31日走入回憶的消息。大家都愛吃的必勝客，除了可以外帶外送回家，以少數幾間「歡樂吧」餐廳，提供披薩、義大利麵、烤雞、沙拉吃到飽服務，深受不少消費者喜愛，台灣更是必勝客在亞洲唯一擁有吃到飽餐廳型態的地方，平日399元、假日也只要449元的實惠價格就能吃超飽，受封網友口中「全台CP值最高吃到飽」的稱號。1990年開業的「必勝客歡樂吧」敦化店位在台北棒球場、台北小巨蛋商圈，許多球迷看比賽、歌迷聽演唱會時，喜歡朝聖飽足一餐的好選擇。業者證實：「敦化餐廳因租約到期，即將結束營業」，營業34年的必勝客敦化餐廳店將在2025年1月31日正式結束營業。「從小到大生日和家人聚餐都來這裡」、「真的是學生時代球隊的聚餐回憶」讓許多人好感傷，連曾在敦化餐廳店服務的資深員工也感性表示：「在這裡30幾年，有好多經常來吃的熟客都變成朋友，還有遇到球賽或是演唱會的時候，我們補餐點的手都忙到停不下來！雖然很累，但是看大家享用美食、很滿足的臉，就是我們的最大動力！」必勝客台北敦化餐廳繼台北南港餐廳後，將只剩最後三個月有機會回訪。而全台未來也將只剩「必勝客台北光復餐廳」一間必勝客吃到飽餐廳，可享用多款餐點自助吧。電話：02-2514-8101地址：台北市松山區南京東路四段15號電話：02-2776-6600地址：台北市大安區忠孝東路四段341號2樓