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▲王柏森（左起）、郎祖筠、王耿豪與楊小黎四人在舞台劇中，上演情感爭奪戰。（圖／春河劇團）

郎祖筠、王柏森、王耿豪與楊小黎四人在春河劇團最新力作《第三者》中互為第三者，因為主創們的年齡平均近半百，再加上每個角色都存有私心，不夠良善，所以總笑稱《第三者》是長春版的《不夠善良的我們》。楊小黎天生的娃娃音，撒嬌起來相當撫媚，讓郎祖筠都忍不住叫她「騷貨」。郎祖筠、王柏森、王耿豪與楊小黎四人在舞台劇中，上演情感爭奪戰，四人互為第三者，楊小黎說：「這是第一次正式演出音樂劇，要唱要跳，還必須要瘦，才能展現出妖嬈的姿態，因為之前有金鐘獎再加上這個角色，現在的我好餓！好想吃東西。」編導陳世杰說：「這次我們北藝大同班同學聚集，一起完成這部舞台劇。為了王耿豪40年前的願望，這次特地找他來演出建商老闆的角色，結果他完全忘記曾許過願望。」郎祖筠聽後說：「對！之前跟王耿豪聊起大學時的趣事，他都說有嗎，全都忘光了，還好台詞都記得。」而且這幾天進劇場，郎祖筠看到小黎都叫她「騷貨」，笑說：「誰叫她在劇中勾引我老公。」還學楊小黎耍嗲，王柏森急忙阻止郎祖筠說：「你不適合，不要學。」孽子金鐘編劇陳世杰，同時也是舞台劇《第三者》的編導，他在記者會上說：「《第三者》不是只有在講感情的糾葛，不是單純的外遇、偷情。裡面還有藏有同志跟家人坦承的心路歷程、還有提到第三性的內容。還提到了環保議題，也有提到官商勾結跟作假帳、USB等符合現今時事的內容。」