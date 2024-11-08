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台鹽前董事長陳啟昱涉入光電弊案，又未出庭，遭到通緝。監察院發新聞稿說，陳啟昱涉犯重大弊案落跑，台南地院與台南地檢署雙方失職，監委王美玉、葉大華申請自動調查。監察院說，陳啟昱涉犯重大弊案，台南地方檢察署10月23日向台南地方法院聲請羈押禁見，台南地院於10月24日以罪嫌不足等理由裁定予以釋放，後經台南地檢抗告，經台灣高等法院台南分院於10月28日發回後，台南地院於11月1日重新召開羈押訊問庭，陳啟昱未到庭，檢察官於11月4日發布通緝。監察院批，院檢雙方遭質疑未實施科技監控、延遲開庭，縱容犯罪，引發各界抨擊質疑，而院檢更淪為互推責任，傷害司法正義及公平性與信用性，允應深切檢討，監察委員王美玉及葉大華委員申請自動調查。監察委員指出，台南地檢對被告涉犯罪嫌重大且有串供、滅證、逃亡之虞，為何未向台南地院聲請實施科技監控？有無縱放等重大違失？台南地院11月1日重開羈押庭有無延遲開庭致被告趁隙逃亡？究檢方與法院有無失職及對於科技監控設備使用程序及時機有無檢討改善等問題，均有深入調查之必要。