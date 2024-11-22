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▲王祖賢（左）穿高跟鞋與劉德華一起上台頒獎，讓劉德華委屈喊，「不是說好不穿高跟鞋嗎」。（圖／翻攝華視新聞懷舊頻道YouTube）

▲謝盈萱上台領獎前鞋子沒綁鞋帶，她笑說：「幸好腳夠腫，鞋子剛好可以卡住。」（圖／資料照）

▲林志玲身穿簍空禮服擔任金馬獎頒獎嘉賓，氣色看起來相當紅潤。（圖／資料照）

▲小S曾經在IG調侃好姐妹林志玲在典禮上的腳趾「飛出去」。（圖／小S IG）

2024年第61屆金馬獎頒獎典禮即將在本月23日舉行，典禮舉辦數十年來，都發生過不少令人捧腹大笑的情況，《NOWnews今日新聞》特別列出3個明星搞笑、出糗的名場面，包含天王劉德華上台頒獎卻矮王祖賢一截、謝盈萱鞋子忘綁鞋帶差點成為灰姑娘，以及台灣第一名模林志玲的鞋子尺寸不合腳，導致腳趾「炸出來」等等，邀您一起回顧金馬獎過往的逗趣時刻！得過無數獎項的天王劉德華竟也有緊張的時刻，在第24屆金馬獎上，他首次獲邀擔任頒獎人，只見他當時露出生澀的表情，開信封的手也微微發抖，讓一起頒獎的王祖賢笑說，「手不要發抖嘛」，劉德華也調皮回應，「哎呀，不要告訴人家啦。」不過小插曲可不止這一樁，在頒獎前，王祖賢與劉德華在台上分享各自的穿搭亮點，劉德華卻突然罵王祖賢不守信用，讓她一臉疑惑的問為什麼，劉德華才一臉委屈的說：「昨天晚上打電話給我說不會穿高跟鞋，為什麼今天有穿？」讓王祖賢哭笑不得的回應：「沒有沒有，這我一定要解釋了，現在的女星一定都比男孩子高的，那如果我下次知道是跟你一起頒獎的話，我一定改穿平底鞋！」一搭一唱逗笑台下與會人士。謝盈萱近年來為了突破自我瓶頸，從劇場圈轉戰戲劇、電影圈，不到5年的時間就以《誰先愛上他的》劉三蓮一角，奪下第55屆金馬獎最佳女主角。謝盈萱透露當時就是帶著去參觀的心情，完全沒有想到會得獎，還自曝上台領獎時其實沒有綁鞋帶，但只能硬著頭皮，冒著鞋子會掉下來的風險走上台，還笑說：「幸好腳夠腫，鞋子剛好不會掉」。林志玲近年嫁給日本男星AKIRA後，逐漸把重心放在家庭與慈善活動上，鮮少出現在螢光幕前面，而在第60屆金馬獎時，林志玲以頒獎嘉賓的身分登場，她身穿一襲簍空亮片禮服，再搭配鑲滿鑽的高跟鞋，亮麗的外型驚豔全場。不過值得注意的是，在林志玲要宣布獎項得獎人時，導播卻把特寫鏡頭給了林志玲的「腳指頭」，原因是她的高跟鞋似乎不是很合腳，有好幾根腳指頭都跑出鞋外，就連小S都忍不住開玩笑說：「腳指頭是飛出涼鞋嗎」，逗趣回應惹得網友哈哈大笑。