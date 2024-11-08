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一隻牛突然闖入泰國學校的教室，並站在教室內不願離去，讓被打斷課程的老師和學生超無奈，但也讓泰國師生們獲得難忘的上學回憶，孩子們也爭相趁機逃出教室。泰國媒體《Thaiger》報導，一名泰國老師在TikTok帳號上傳一則影片，關於一頭牛闖入教室，學生們紛紛跑出教室，但臉上都帶著笑容，似乎覺得這一幕有些好玩。同時，老師的表情也像是在苦笑。他在影片下方說：「每天都會發生一些意想不到的事。」這則影片在社群平台上獲得廣大迴響，截稿前已獲得超過200萬次的觀看次數和將近2500則留言，網友們也紛紛表示，認為這是一次有趣的經歷，也說老師和學生的反應相當可愛。據推測，這頭牛可能是從附近的牧場或學校附近的牛圈走進教室的。儘管最初現場一片混亂，但這頭牛在課堂裡停留了一會兒，並且到處轉了一下，似乎覺得有些無趣，最後走出了教室，沒有對任何人造成傷害，而校方也並未針對此事發出官方聲明。