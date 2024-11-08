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台北市議員簡舒培昨日在臉書出示北檢函給松山地政事務所的扣押裁定書，並表示是透過向市府索資得到的，引發法界質疑有洩密問題，簡舒培也趕緊將文章刪除。對此，台北市長蔣萬安今（8）日表示，一開始就不該給、不應該公開。簡舒培昨日公布京華城土地裁定書3張照片，認為民眾黨主席柯文哲有收受威京集團主席沈慶京1500萬元部分賄賂，質疑「民眾黨難道要說法院裁定書也是科幻小說？繼續情勒小草相信『阿北無罪』嗎？」該篇文章一出，立刻引發網友們熱議，紛紛在底下留言回應，不過有律師質疑偵查中案件議員不可能索資拿得到，質疑檢方有洩密，簡舒培也趕緊將文章刪除。蔣萬安今日前往北市議會針對大巨蛋硬體問題做專案報告，針對簡舒培公布北檢函給松山地政事務所的扣押裁定書，蔣萬安回應說，一開始就不該給，也不應該公開。前北市副市長、民眾黨現任立委黃珊珊表示，相關索資在北市就有一定規範，市府團隊內部要做一定檢討，重點是法院裁定能不能公開，有無偵查不公開部分，每一個人都要有分際，尤其是公職人員，最重要這個案子到現在還沒起訴、還未判決確定，無罪推定原則不是用檢方一個理由做認定，事實還未查明清楚、法院還未最終判決，我們的法律是無罪推定，不要每天製造結論，「難道你是法官嗎？」民眾黨立院黨團主任陳智菡昨日於臉書發文，開頭就先酸簡舒培，「可憐哪！堂堂台北市議員連檢方跟院方都搞不清楚！」陳智菡今日表示，柯文哲還沒被起訴，但是簡舒培已經被定義為文盲兼法盲，還有豬隊友，針對裁定書明明是檢方申請假扣押的理由，她卻說成法官的判決，「這不是法盲是什麼？」針對濫權索資也予以譴責，這完全是一個豬隊友，違法索資已經害到北檢跟北市公務員，大家完全不想跟她同隊。