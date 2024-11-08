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第三屆世界棒球12強B組賽事將在13日開打，韓國首戰就將對上地主中華隊，也是晉級的關鍵之役，今天啟程來台前，韓國教頭柳仲逸在機場受訪表示，要努力擊敗中華隊拿下四強門票，「我的目標是前進日本。」4強超級循環賽於東京巨蛋進行。「沒有容易對付的球隊。」柳仲逸表示，「每一場比賽我們都會全力以赴，目標是前往日本。」韓國於2015年拿下首屆12強冠軍，2019年敗給日本收下亞軍，今年第3屆目標明確就是要先打進四強。被問到是否將重點放在對抗台灣的開幕戰時，柳仲逸強調，「我們必須先贏台灣，還要贏古巴，也要贏多明尼加。全部都要贏才能晉級。」B組6隊要搶分組前2才能晉級，而柳仲逸沒提到的另2隊則是日本和澳洲。不過令韓媒擔心的是，過去韓國隊在開幕戰似乎都有不好的回憶，包含2013年世界棒球經典賽以0：5輸荷蘭，2017年經典賽1：2敗給以色列，2023年經典賽以7：8爆冷不敵澳洲。韓國隊今抵達台灣後休息一天，明日起開始適應訓練，10日和味全龍進行熱身賽，11日休兵，12日進行最後一次正式訓練，正式比賽將於13日晚間18：30於台北大巨蛋開打。「我認為我們已經做好了充分的準備。」柳仲逸說，「在台灣，保持良好狀態比訓練更重要，首先，選手們需要調整好身體狀況。」並提到，「我只會告訴選手們每場比賽都要全力以赴。由於先發投手群較弱，因此我們會需要大量地中繼投手。」