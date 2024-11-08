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因應未來第三航廈營運、服務人力，桃園國際機場公司昨（7）日宣布在今（2024）年底啟動人才招募計畫，規模為歷來最大，預計甄選72名新進從業人員，包含工程、運輸管理、行政管理及身心障礙4大類別，起薪落在37980元到77820元，預計明年1到2月舉行甄選。桃機公司表示，桃園機場旅運量持續成長，今年前3季客運量接近3347萬人次，較去年同期成長34%，恢復到疫情前2019年的9成2，年旅運量上看4500萬人次，同時第三航站區建設計畫持續推動，北登機廊廳預計於明年啟用。為了培養未來第三航廈營運、服務人力，桃機公司表示，今年底啟動人才招募計畫，規模為歷來最大，甄選包含工程、運輸管理、行政管理及身心障礙4大類別，共有72名職缺，起薪37980元到77820元，分為筆試及面試兩階段測驗，預定於明年1至2月舉行。桃機公司表示，部分職缺報考須具備相關專業及工作經驗，如法務管理師起薪77820元，須具備6年以上法務相關工作經驗者或於律師事務所執行律師業務2年以並符合英語檢定要求方可報考。另有15名無需工作經驗的職缺，包含2名身心障礙類組職位，起薪37980元起，僅需檢具符合要求之學歷與英語檢定等證明即可報考。