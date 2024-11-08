我是廣告 請繼續往下閱讀

檢方偵辦京華城案，又有最新進度！除了昨（7）日傳喚陳珮琪作證外，今日又以貪污案由傳喚民眾黨立委黃珊珊作證，同一時間，台灣高等法院也做出駁回應曉薇不服延長羈押抗告的裁決，確定自10月29日起延長羈押禁見2個月。高院合議庭審理後認為，北院認定應曉薇涉犯貪汙治罪條例違背職務行為收受賄賂罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有逃亡、勾串共犯或證人之虞，羈押原因依然存在，且考量涉案人、證人甚多，為保全證據及避免應曉薇規避或妨礙案件偵查，經斟酌比例原則，若僅命具保等侵害較小強制處分，不足以確保追訴程序順利進行，故裁定延長羈押，並禁止接見、通信，並無違誤或不當，認為應曉薇抗告無理由。應曉薇今年8月29日羈押禁見，押期在10月28日屆滿2個月，如今法院裁定她延押確定，應女的偵查中押期將持續到12月底。據了解，應曉薇開庭仍否認在京華城案中涉及收賄，檢方聲押主張弊案還有部分犯罪事實待釐清，應女仍有羈押禁見的原因及必要。此外檢方聲請指出，應曉薇涉嫌違背職務收賄罪，與共犯威京集團沈慶京共犯圖利、洗錢、隱匿貪汙犯罪所得財物罪，應女收受威京集團的4740萬元政治獻金，有待追查證人及共犯，應女仍有勾串共犯或證人之虞，因此聲請延長羈押。台北地檢署偵辦京華城案，今年8月底發動數波搜索約談，已聲押前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、應曉薇等人獲准。北檢考量被告羈押期限將屆滿，先後聲請延押應曉薇、沈慶京、彭振聲、柯文哲等人。台北地方法院已裁定應曉薇、沈慶京、彭振聲、柯文哲延押2個月。