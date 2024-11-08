我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電股價再度挑戰歷史新高！有外媒指出，拜登政府趁著任期的最後，儘快撥發給台積電《晶片法》補助經費，因此激勵台積電今（8）日股價一度飆至1090元，距離歷史新高1100元只差10元。美國總統大選由共和黨候選人川普贏得選戰，二度入主白宮。有外媒指出，拜登政府官員現在趁任期的最後快馬加鞭的發放《晶片法》補助經費。外媒《彭博》報導，有知情人士稱，台積電與美國格羅方德（GlobalFoundries）已經與美國政府完成具有約束力的協議談判，為他們在美國的工廠取得數十億美元的補助及貸款，但目前尚不清楚正式合約將在何時簽署，以及何時公布定案的補助獎勵內容。不過知情人士表示，獎勵投資的金額大致與今年稍早時宣布過的初期協議一致。而根據今年4月，美國政府公布對台積電補助獎勵方案，包括66億美元（約新台幣2132億元）的補助金，再加上最高可達50億美元（約新台幣1615億元）的貸款，以協助台積電在亞利桑那州鳳凰城建立3座半導體工廠。消息一出，權王台積電以1085元開出、上漲20元，盤中最高來到1090元，最高上漲25元或2.35%，來到1090元，距離歷史新高1100元只差10元。而面對川普的上任會不會影響到投資計畫？台積電昨日晚間在電子郵件聲明中表示，在美國的投資計畫維持不變。但未進一步說明。