我是廣告 請繼續往下閱讀

▲UNIQLO的APP會員每個月都可以免費申請試穿商品體驗，有機會中獎帶回免費的衣服、褲子、內衣褲等。（圖/Threads）

▲不少網友參加UNIQLO每月免費抽獎活動都有中獎的經驗，從T恤、外套、發熱衣等等都有，試穿商品範圍超廣。（圖/Threads）

▲網友成為「GU MANIA」之後，打開APP突然就獲得「重磅休閒大學T」試穿商品兌換券，幸福來得太突然！（圖/Threads）

台灣平價服飾的品牌非常眾多，像是知名品牌UNIQLO、GU、Net、H&M等等，都是小資族治裝最喜愛的平價服飾。而近日，就有KOL分享UNIQLO的隱藏好康，表示每個月其實都有抽獎活動，可以中免費的衣服，不少民眾也在社群證實曾經中獎過，也有人表示GU也有相關活動，引起廣大討論。團購KOL「梅姐」日前在Tik Tok貼出影片表示「今天教大家怎麼在UNIQLO每個月拿一件免費的衣服，，可以換自己要的Size。」貼文曝光後，吸引萬人朝聖表示、「中過發熱衣超級讚！」而《NOWnews》記者也實際到UNIQLO的官網查詢相關資訊，仔細看11月的試穿商品，，如果有需要的民眾真的直接登記起來，也許把0元商品幸運帶回家的就是你！除了UNIQLO有每個月免費商品抽獎活動之外，成為「GU MANIA」之後，如果你也是平價服飾的客群，以上兩種方法都可以試看看，也許免費的服裝你也能幸運帶回家試穿體驗啦！