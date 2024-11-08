台灣平價服飾的品牌非常眾多，像是知名品牌UNIQLO、GU、Net、H&M等等，都是小資族治裝最喜愛的平價服飾。而近日，就有KOL分享UNIQLO的隱藏好康，表示每個月其實都有抽獎活動，可以中免費的衣服，不少民眾也在社群證實曾經中獎過，也有人表示GU也有相關活動，引起廣大討論。
團購KOL「梅姐」日前在Tik Tok貼出影片表示「今天教大家怎麼在UNIQLO每個月拿一件免費的衣服，只要下載UNIQLO的APP，裡面會有『免費商品體驗』的選項，只要點進去之後可以看到有男生、女生、小孩等服飾的免費體驗抽獎活動，每個月都會有一次，款式也不同，只要中獎官方就會通知你來領取，可以換自己要的Size。」
貼文曝光後，吸引萬人朝聖表示「還真不知道有這個功能，趕快來去登記」、「有中過外套跟裙子，超級讚的」、「這個我知道，但我沒有中過」、「謝謝分享，完全不知道有這件事情」、「我也是都會先抽，沒抽到真的喜歡再去買」、「中過發熱衣超級讚！」
UNIQLO免費商品體驗是真的！0元衣服幸運帶回家
而《NOWnews》記者也實際到UNIQLO的官網查詢相關資訊，發現真的有「免費商品體驗」活動，而且是每月都會有不同的商品，內容涵蓋非常廣泛，從T恤、外套、發熱衣、大學T、裙子、高領毛衣等等都曾經舉辦過，民眾只要下載UNIQLO的APP註冊會員，就能夠每月登記抽獎。
仔細看11月的試穿商品，這個月是「內衣褲系列」，包括「男童AIRism平口內褲3件組」、「女童AIRism無縫內褲3件組」、「女裝塑型褲（機能）」、「女裝HEATTECH襪子（編織）」、「男裝AIRism平口內褲」、「男裝AIRism四角褲」、「男裝HEATTECH絨面中筒襪」，如果有需要的民眾真的直接登記起來，也許把0元商品幸運帶回家的就是你！
GU也有免費衣服可以穿！成為「GU MANIA」當幸運兒
除了UNIQLO有每個月免費商品抽獎活動之外，GU其實也有另外一個形式的免費商品贈送活動，就是成為「GU MANIA」，也就是所謂的「GU狂熱粉絲團」，只要擁有GU會員ID以及個人的IG帳戶，就可以登記成為「GU MANIA」，而且完全不需要任何費用。（想成為GU MANIA連結點此）
成為「GU MANIA」之後，就有機會可以「參加不定期的商品試穿活動」、「獲得出席獨家活動資格」，甚至「一起參與新商品的開發」，有網友登記成為「GU MANIA」之後，打開APP突然就獲得「重磅休閒大學T」，幸福來得太突然！如果你也是平價服飾的客群，以上兩種方法都可以試看看，也許免費的服裝你也能幸運帶回家試穿體驗啦！
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貼文曝光後，吸引萬人朝聖表示「還真不知道有這個功能，趕快來去登記」、「有中過外套跟裙子，超級讚的」、「這個我知道，但我沒有中過」、「謝謝分享，完全不知道有這件事情」、「我也是都會先抽，沒抽到真的喜歡再去買」、「中過發熱衣超級讚！」
UNIQLO免費商品體驗是真的！0元衣服幸運帶回家
而《NOWnews》記者也實際到UNIQLO的官網查詢相關資訊，發現真的有「免費商品體驗」活動，而且是每月都會有不同的商品，內容涵蓋非常廣泛，從T恤、外套、發熱衣、大學T、裙子、高領毛衣等等都曾經舉辦過，民眾只要下載UNIQLO的APP註冊會員，就能夠每月登記抽獎。
仔細看11月的試穿商品，這個月是「內衣褲系列」，包括「男童AIRism平口內褲3件組」、「女童AIRism無縫內褲3件組」、「女裝塑型褲（機能）」、「女裝HEATTECH襪子（編織）」、「男裝AIRism平口內褲」、「男裝AIRism四角褲」、「男裝HEATTECH絨面中筒襪」，如果有需要的民眾真的直接登記起來，也許把0元商品幸運帶回家的就是你！
GU也有免費衣服可以穿！成為「GU MANIA」當幸運兒
除了UNIQLO有每個月免費商品抽獎活動之外，GU其實也有另外一個形式的免費商品贈送活動，就是成為「GU MANIA」，也就是所謂的「GU狂熱粉絲團」，只要擁有GU會員ID以及個人的IG帳戶，就可以登記成為「GU MANIA」，而且完全不需要任何費用。（想成為GU MANIA連結點此）
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