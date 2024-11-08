颱風季還沒結束！隨著銀杏颱風遠離，外圍環流對台影響進入尾聲，不過氣象粉專表示，目前在西北太平洋上還有3個熱帶擾動正在發展，預估下周有機會再生成1到2個颱風，後續路徑、是否影響台灣，還要進一步觀察。
根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」曬圖表示，目前在西北太平洋上，還有3個熱帶擾動正在發展，預估下週有機會再生成1~2個颱風，92Ｗ穿越菲律賓的機率較高，93Ｗ、94Ｗ距離尚遠，變數還很大，目前還無法評估，但依照副熱帶高壓仍會偏強勢的情況下，必須多注意這兩隻。
不過有颱風形成不代表就會影響台灣，還需要進一步觀察路徑以及颱風強度發展。
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也在YouTube頻道中說明，11月10日之後，菲律賓東方外海至關島東方一帶，有低氣壓發展機會，可能有2個或3個熱帶系統發展，且未來因太平洋高壓變強，熱帶系統往西邊移動的機會高。
中央氣象署指出，中度颱風「銀杏」，8日上午8時中心位於鵝鑾鼻南南西方420公里之海面上，持續偏西進入南海，並不會直接侵襲臺灣，不過仍會帶來沿海長浪、強風及迎風面較明顯的雨勢。
今天（8日）東北季風加上銀杏颱風外圍雲系影響，臺灣附近水氣較多，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。
氣溫方面，北部、東北部及東部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，各地低溫約20至22度，白天高溫北臺灣及馬祖氣溫較昨天稍回升，北部、東北部、東部及澎湖、金門約23至26度，馬祖高溫21度，其他地區為28至30度，中南部日夜溫差大，早出晚歸請適時增減衣物以免受涼。
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不過有颱風形成不代表就會影響台灣，還需要進一步觀察路徑以及颱風強度發展。
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也在YouTube頻道中說明，11月10日之後，菲律賓東方外海至關島東方一帶，有低氣壓發展機會，可能有2個或3個熱帶系統發展，且未來因太平洋高壓變強，熱帶系統往西邊移動的機會高。
中央氣象署指出，中度颱風「銀杏」，8日上午8時中心位於鵝鑾鼻南南西方420公里之海面上，持續偏西進入南海，並不會直接侵襲臺灣，不過仍會帶來沿海長浪、強風及迎風面較明顯的雨勢。
今天（8日）東北季風加上銀杏颱風外圍雲系影響，臺灣附近水氣較多，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。
氣溫方面，北部、東北部及東部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，各地低溫約20至22度，白天高溫北臺灣及馬祖氣溫較昨天稍回升，北部、東北部、東部及澎湖、金門約23至26度，馬祖高溫21度，其他地區為28至30度，中南部日夜溫差大，早出晚歸請適時增減衣物以免受涼。