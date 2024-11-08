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2022年10月間，男子陳柏諺涉嫌殺害蔡姓馬國女大生，一、二審均依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，案件上訴最高法院，認為陳男符合自首要件，卻未敘明不予減刑之理由，有判決理由不備之情況，因此將全案撤銷發回更審。回顧案情，陳柏諺因與蔡女有金錢糾紛，疑拒絕還款惹怒陳男，竟於女方住處、徒手將蔡女活活勒斃。案件審理期間，陳男否認殺人犯行，辯稱是受託蔡女之託「協助自殺」，但法院依據現有事證，認為陳男辯詞有違常理，也無法證明蔡女有輕生跡象，另外，根據雙方對話紀錄，足可認定陳男係因金錢糾紛殺害蔡女，因此一審判處無期徒刑、褫奪公權終身。陳男提起上訴，強調有自首也有悔悟之心，也請家人籌款賠償，希望與蔡女家屬和解，因此請求減刑。高院二審認為，家人代為籌款賠償並非陳男，且其犯後僅關注遂行本人輕生，難認有悔悟之心，故駁回其上訴，維持一審判決。最高法院認為，陳柏諺符合自首要件，但卻未敘明為何不予減刑，全案撤銷發回更審。