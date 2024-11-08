我是廣告 請繼續往下閱讀

詹姓男子異想天開為了白嫖，以「小風」化名在微信社群裡偽稱有人願以206萬元為報酬徵求性交易，待被害女子貪圖重金上釣之後，再自己佯裝是徵求者至旅館赴約，被害人因未收到「小風」允諾的價金始知受騙報警逮人，查出詹男一人分飾兩角詐欺騙色。台中地院審結後依詐欺得利罪，判處詹姓男子有期徒刑11月並沒收涉案手機。根據判決書，詹文豪採取一人分飾兩角之方式，在微信社群暱稱「小風」，於112 年11月15日凌晨聲稱有人願意出資206萬元為價金尋求性交易，一名被害人上釣同意與「小風」指定之人發生性行為，且依指示前往台中市涵館汽車旅館，其後詹文豪即佯裝為受「小風」指示到場之買春者，在涵館汽車旅館房間內與被害人進行性交易。之後被害人遲未收到「小風」所允諾之價金且失聯，始知受騙報警究辦。經警循線追查逮人，方知「小風」即係詹文豪，全案為詹男一人分飾兩角詐欺騙色。案經桃園市政府警察局中壢分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。台中地院法官法審理過程中，詹文豪承認犯罪事實，檢方提供通聯紀錄、微信對話截圖及相關證據，佐證詹文豪犯行。法院認為詹文豪的行為破壞社會善良風俗，且其於過去在雲林、高雄已有兩次類似詐欺得利罪犯行遭判徒刑，但未能改過自新。法官審理後判處詹男11個月有期徒刑。