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▲《嗨！營業中》最新一集夥伴們終於逃離荒島，卻接下了要做數量多達150人的長者餐點任務，備餐狀況連連。（圖／好看娛樂提供）

▲姚元浩在煮菜時因為閃燃意外臉部遭燙傷，讓他直呼：「好痛，該不會要毀容了！」（圖／好看娛樂提供）

《嗨！營業中》第4季第13集即將播出，本週節目中，夥伴們終於逃離荒島，卻馬上接到為150位長者準備餐點的任務。大夥清晨趕到魚市場採買，但備餐過程卻狀況不斷，忙碌的挑戰才剛開始，像是李玉璽把菜炒得滿地都是，搞得姚元浩超崩潰，不只如此，姚元浩煮菜時還意外遭到「閃燃」，讓他哀嚎：「該不會要毀容了吧？」準備餐點的過程中，李玉璽變成「散菜童子」，幫忙炒菜時將菜炒得滿地都是，讓姚元浩忍不住大喊：「你把菜全炒出來了！」更糟的是，夥伴們辛苦炒的大塊食材因不合標準被退回，只得重新料理，面對不斷的失誤，姚元浩情緒崩潰。面臨出餐倒數，姚元浩發現大蒸爐中的黃瓜未熟，急忙重點火，不料遭遇閃燃意外，瞬間火光四射，臉部也被燒紅。驚慌失措的他喊道：「臉好燙好痛，不會毀容了吧？」這場突如其來的意外讓夥伴們心驚膽戰。任務完成後，夥伴們終於被安排享用大餐，入住澎湖高級飯店。然而，莎莎看到滿桌美食，直覺有異，驚呼：「這是鴻門宴吧！」果然，任務錦囊揭曉要求大家在兩小時內重現滿桌料理，讓夥伴們異口同聲感嘆：「這怎麼煮啊！」